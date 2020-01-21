Скелет нашли в неработающем цехе завода в Подмосковье

Обгоревший до костей труп человека нашли в неработающем цехе на территории завода имени Ухтомского в городском округе Люберцы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о находке поступило на пульт дежурного вечером в минувший понедельник, 20 января. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в неработающем трехэтажном цехе обгоревший до скелета труп, который лежал рядом с потухшим костром. Останки для проведения судебно-медицинской экспертизы отправили в морг. Проверку после обнаружения трупа начал Следственный отдел Люберец СК России по Московской области.