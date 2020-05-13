Скелет, два года просидевший с бутылкой на диване, нашли на даче в Краснодаре

Скелет обнаружили соседи, которые удивились, что на дачу очень долго никто не приезжал, и решили посмотреть в окно. По данным правоохранителей, обладатель скелета умер около двух лет назад.

Его нашли «в естественной позе», без «видимых признаков насильственной смерти нет». Сейчас устанавливается личность погибшего.