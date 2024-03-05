Эксклюзив 05 марта 2024, 12:04 «Сказали, что это переспуск». В УК раскрыли подробности ЧП с рухнувшим в Шушарах лифтом Директор УК Ефимова: специалисты назвали «переспуском» падение лифта в Шушарах Телеканал «360»

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Лифт, рухнувший в многоквартирном доме в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга, раньше не ломался. Об этом «360» заявила директор управляющей компании Зухра Ефимова.

По ее словам, находящиеся в кабине жильцы сообщили, что лифт начал падать с восьмого этажа.

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«Люди утверждают, что он начал падать. Но вы же понимаете, [что там бы было]. С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтеры», — отметила Ефимова.

Директор УК добавила, что точную причину падения лифта еще не установили, но специалисты назвали случившееся «переспуском».

«Да кто его знает. Он опустился ниже уровня первого этажа», — ответила Ефимова на вопрос о том, почему произошла авария.

Она добавила, что на место ЧП прибыли специалисты Ростехнадзора, которых вызвали представители Следственного комитета. Директор УК указала, что подобная авария произошла впервые и раньше проблем с лифтом не было.

Ранее из-за рухнувшего лифта в Шушарах пострадали три человека, в том числе ребенок. Петербуржцы получили различные травмы ног и ушибы.