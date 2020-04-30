«Сказали, что более восьми пострадавших, но выехали четверо». Очевидица — об обвале в шахте под Североуральском
Она рассказала, что работала на шахте в момент, когда произошло ЧП.
«На нулевой (где произошел несчастный случай или случай с смертельным исходом на лексике шахтеров — прим. ред.) работали я и еще одна сотрудница. Также с нами была подземная стволовая (рабочие, отвечающие за порядок спуска-подъема людей и материалов, — прим. ред)», — сообщила свидетельница.
По ее словам, две другие подземные стволовые принимали груз на 860 килограммов.
«Позже в районе 13:40–13:50 был очень сильный горный удар», — рассказала она, добавив, что сильно испугалась в тот момент.
«Позже позвонили и сказали что более восьми человек пострадавших, но выехали только четыре человека где-то в 15:00, может чуть позже», — отметила свидетельница. Она пояснила, что все четверо выехали, стоя на ногах. Позже одного мужчину положили на носилки.
«Мужчин отправили в медпункт и вызвали скорую», — добавила она.
ЧП произошло сегодня днем в шахте № 13 поселка Калья. Сейчас работа приостановлена. Следователи организовали доследственную проверку.