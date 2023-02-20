Эксклюзив 20 февраля 2023, 13:37 «Был один неадекватный знакомый». Сестра рассказала о девушке, пострадавшей от взорвавшейся посылки в Троицке Сестра пострадавшей от взрыва посылки в Троицке усомнилась в причастности ухажеров к ЧП

Читать 360tv в

Жительница Троицка, пострадавшая от взрыва посылки от неизвестного, находится в сознании. Об этом в беседе с журналистом «360» сообщила сестра девушки.

Она общалась с родственницей по телефону.

Реклама

«Позвонила и сказала, что с ней все хорошо», — поделилась собеседница «360».

Реклама

Также она сказала, что у пострадавшей не было ухажеров и партнеров, которых можно было бы назвать возможными отправителями опасной посылки.

«У нее не было парня, который был бы способен на такое. Был один знакомый неадекватный, но подробностей не знаю», — описала девочка.

По ее словам, у пострадавшей некритичные травмы лица.

«Сказали, что все заживет. Никаких глобальных травм», — поделилась она.

Подъезд, в котором произошел взрыв посылки, поставили под охрану. Отец пострадавшей также находится на месте происшествия. Он гуляет с собакой, поскольку внутрь никого не пускают, но от комментариев по ситуации отказался.