Происшествия 09 сентября 2023, 02:52 Скандального блогера трансгендера Хилми задержали в Петербурге Адвокат Ерохин: блогера трансгендера Хилми задержали в Петербурге на 48 часов Telegram-канал блогера Хилми Форкса

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Блогера трансгендера Хилми Форкса задержали по заявлению неизвестной женщины из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил адвокат интернет-мыслителя Константин Ерохин в беседе с «Газета.ru».

По его словам, мужчина приехал в северную столицу для отдыха. Когда он смотрел достопримечательности города, к нему подошли несовершеннолетнее подписчики, чтобы сфотографироваться. Во время этого скандальный брюнет «какую-то пропаганду сообщил».

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«Видимо, испуганные родители увидели, что вживую с ним сфотографировались, пошли и написали заявление, как порядочные граждане. Испуганные дети сказали уже, что принуждал, распространял пропаганду», — рассказал адвокат.

По словам Ерохина, блогер старается быть корректным в подобных ситуациях. После происшествия его задержали сотрудники правоохранительных органов на 48 часов. В ряде случаев такие события предшествуют возбуждению уголовного дела, однако адвокат выразил надежду, что будет «административка и все».

Ранее треш-блогершу, известную под псевдонимом Splitika, оштрафовали за поедание женских средств гигиены в прямом эфире. По предварительной информации, сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.