Эксклюзив 10 июня 2023, 21:40 Скандальная зрительница остановила показ балета в Мариинском театре Показ балета в Мариинском театре Петербурга сорвала девушка с перцовым баллончиком РИА «Новости»

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Показ балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга остановили из-за скандальной зрительницы. Девушка что-то не поделила с соседями по ряду и распылила перцовый баллончик. Об этом «360» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Показ спектакля остановили на время технического перерыва для проветривания помещения при помощи усиленной вентиляции.

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«В результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась» — заявили в пресс-службе.

Со зрительницей разбираются сотрудники полиции. В самом театре начали служебную проверку, потому что непонятно, как девушка пронесла в зал перцовый баллончик в здание.