Происшествия 07 августа 2023, 19:59 Скандальная блогерша Светлана Яковлева избила парня в московском метро РЕН ТВ: блогер Светлана Яковлева избила парня в московском метро Print Screen СТС Love / YouTube

Читать 360tv в

Российская фрик-звезда, участница многочисленных развлекательных телешоу Светлана Яковлева набросилась на молодого человека в вагоне московского метро. Подробности сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Пострадавший рассказал, что зашел в вагон и сел на свободное место, рядом находилась скандальная блогерша. Парень хотела сделать с ней фото, но женщина не разрешила, тогда молодой человек решил заснять ее отдельно.

Реклама

Выходка мужчины Яковлевой не понравилась, и она набросилась на него. Женщина нанесла несколько ударов молодому человеку по лицу, нецензурно ругаясь, выбила из рук телефон. У пострадавшего диагностировали различные ушибы мягких тканей.

Впервые на телевидении Яковлева появилась в 2011 году. Она участвовала в шоу «Минута славы» и «Сердца за любовь». Зрителям она запомнилась своим эпатажным поведением, яркими образами, пристрастиям к украшениям, макияжу, необычной манерой говорить.