Скандал двух женщин в сочинском такси из-за низкого класса машины попал на видео
Появилось видео, где две женщины скандалят с таксистом в Сочи из-за низкого класса авто
Две женщины в Сочи устроили скандал из-за того, что таксист приехал к ним на Hyundai, хотя они заказывали автомобиль бизнес-класса. Пассажирки громко возмущались, ругались матом, закидывали ноги в обуви на сиденья и заявляли, что будут «вести себя как в бизнес-классе». Скандал попал на видео.
Женщины заявили, что «заплатили 500 рублей, которые на дороге не валяются». Водитель пояснил, что это запасная машина — в большинстве машин автопарка меняют масло. Пассажирка в грубой форме ответила, что ей на это наплевать, и продолжила пачкать ногами сиденья. Водитель пригрозил вызвать полицию.
«Да попробуй! Ты знаешь, кто у меня муж?» — заорала она.
Таксист предложил пассажирке освободить салон, но она отреагировала еще более бурно.
«Да конечно! Вези!» — завопила женщина.
Водитель повторил угрозу вызвать правоохранителей, и вторая женщина тихо вставила, что тогда сразу вызовет для него скорую.
«Я останавливаюсь. Девочки, выходите, пожалуйста», — мягко произнес таксист.
«Мы тебе не девочки. Имей совесть», — был ответ.
Чем закончилась разборка, неизвестно.