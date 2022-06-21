Скандал двух женщин в сочинском такси из-за низкого класса машины попал на видео

Две женщины в Сочи устроили скандал из-за того, что таксист приехал к ним на Hyundai, хотя они заказывали автомобиль бизнес-класса. Пассажирки громко возмущались, ругались матом, закидывали ноги в обуви на сиденья и заявляли, что будут «вести себя как в бизнес-классе». Скандал попал на видео.

Источник фото: телеканал «360»

Женщины заявили, что «заплатили 500 рублей, которые на дороге не валяются». Водитель пояснил, что это запасная машина — в большинстве машин автопарка меняют масло. Пассажирка в грубой форме ответила, что ей на это наплевать, и продолжила пачкать ногами сиденья. Водитель пригрозил вызвать полицию.

«Да попробуй! Ты знаешь, кто у меня муж?» — заорала она.

Таксист предложил пассажирке освободить салон, но она отреагировала еще более бурно.

«Да конечно! Вези!» — завопила женщина.

Водитель повторил угрозу вызвать правоохранителей, и вторая женщина тихо вставила, что тогда сразу вызовет для него скорую.

«Я останавливаюсь. Девочки, выходите, пожалуйста», — мягко произнес таксист.

«Мы тебе не девочки. Имей совесть», — был ответ.

Чем закончилась разборка, неизвестно.