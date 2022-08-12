СКА проведет внутреннее расследование после гибели 14-летнего хоккеиста

На тренировке школы хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге погиб 14-летний спортсмен. Шайба попала ему в грудь, и сердце остановилось. Представители команды выразили соболезнования и сообщили на сайте, что проведут внутреннее расследование.

Ребята делали упражнения, когда после щелчка защитника шайба ударила подростка в грудь. Она попала в область сердца. Врач СКА попытался его спасти и вызвал скорую помощь, которая провела реанимацию. Сердце 14-летнего хоккеиста удалось запустить, но в больнице он скончался. Администрация клуба выразила соболезнования семье спортсмена и пообещала разобраться в случившемся.

«Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщили на сайте СКА.

Ровно за месяц до гибели хоккеист прошел медобследование. Врач разрешил ему заниматься спортом, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Последняя тренировка прошла в спорткомплексе на улице Ждановской. Около 18 часов шайба попала подростку в грудь, и он упал, спустя 40 минут его привезли в детскую горбольницу с ушибами грудной клетки, сердца и легкого. В 19:25 врачи зафиксировали клиническую смерть.