12 апреля 2022, 17:07
СК завел уголовное дело после нападения бездомных собак на ребенка в Ленобласти
Следственный комитет по Ленинградской области завел уголовное дело после того, как бездомные собаки покусали четырехлетнего мальчика. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ребенка с травмами нашли его родители неподалеку от дома. Сейчас он в больнице, состояние тяжелое.
Заведено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи выясняют подробности случившегося и устанавливают причастных в происшествию.