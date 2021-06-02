СК завел дело после травмирования детей из-за взрыва газа под Вологдой

В Вологодской области после взрыва газа, в результате которого пострадали пятеро подростков, завели уголовное дело. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, во вторник около 20:00 в Сокольском районе пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет получили термические ожоги. Это произошло из-за взрыва газового баллона в заброшенном частном доме. Дети сами добрались до Сокола, где сообщили о случившемся местной жительнице. Женщина вызвала им скорую помощь.

Дети были доставлены в больницу. Двое из них, в возрасте 13 и 17 лет, находятся в реанимации. Еще двоих госпитализировали в отделение травматологии областной больницы. СК завел дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователями при выезде на место происшествия обнаружили полностью сгоревший дачный дом. После тушения пожара там нашли поврежденный 50-литровый газовый баллон.

Подростки, по предварительной версии, проживают в Соколе. В СК сообщили, что они склонны к асоциальным поступкам. Среди них есть 17-летний мальчик, который привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции.