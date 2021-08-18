СК завел дело после смертельного ДТП с начальником районного УГИБДД на Алтае

Автомобиль Hyundai Creta столкнулся с припаркованным прицепом грузовика MAN F2000 на участке трассы Барнаул — Рубцовск. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК, легковушкой управлял начальник ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.

По данным ведомства, сотрудник силовых структур вез в аэропорт Барнаула семью из Ставропольского края. Во время поездки водитель не справился с управлением и врезался в прицеп припаркованной фуры.

В результате аварии погибли 40-летний пассажир и его 38-летняя супруга. Водителя и двоих детей девяти и 16 лет доставили в больницу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства, которые могли привести к аварии.

РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах Алтайского края сообщило, что в ДТП погибли сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю.