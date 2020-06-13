СК завел дело после пожара в Казани

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело после пожара на газораспределительной станции Казани.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В СК также отметили, что число пострадавших в результате инцидента уточняется.

Сейчас на месте находятся следователи и следователи-криминалисты. Сразу после локализации пожара они приступят к осмотру места происшествия. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, сказано в сообщении ведомства. благодаря им можно будет установить причину произошедшего.

Несколько часов назад стало известно, что на газораспределительной станции в Казани взорвалась цистерна с сжиженным газом объемом в сто кубометров. На станции начался сильный пожар. Для тушения огня был задействован вертолет Ми-8. По сообщениям СМИ, при взрыве погиб один человек, еще трое пострадали.