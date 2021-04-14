СК завел дело после обрушения здания на территории ТЭЦ в Тамбове

Следователи завели дело по уголовной статье «Халатность» после обрушения части здания на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ „Халатность“», — говорится в сообщении ведомства.

14 апреля около 04:00 рухнула кровля и верхний этаж здания главного щита управления производственного подразделения Тамбовской ТЭЦ ПАО «Квадра — Тамбовская генерация». Этой постройке более 60 лет.

В момент ЧП внутри находилась дежурная группа из четырех человек. Начальник смены и дежурный инженер оказались под завалами. Во время спасательной операции сотрудники МЧС нашли мужчин 35 и 50 лет и достали их. Работники ТЭЦ получили травмы. Их отвезли в больницу.

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты. Они выясняют причины обрушения здания, допрашивают руководство и работников организации, изымают документы. Из-за того, что произошло на территории ТЭЦ, более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления.