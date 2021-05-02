СК завел дело после нападения собаки на ребенка под Оренбургом

Журналисты сообщили о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку в Оренбургской области. Следователи завели уголовное дело о халатности и приступили к расследованию.

«По результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорного животного на малолетнюю жительницу города Новотроицк, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Халатность“», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

По данным журналистов, бездомная собака покусала девочку во дворе жилого дома на улице Уметбаева. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства нападения животного на ребенка. Правоохранители намерены установить, выполняли ли ответственные лица требования по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных. Эти правила прописаны в федеральном и региональном законодательстве.

Ранее отмечалось, что вопрос с бездомными собаками остро стоит в Оренбурге и Орске. По информации региональных властей, в 2020 году жители жаловались на агрессивное поведение животных более 750 раз. От укусов собак пострадали 250 человек, уточнило РИА «Новости».