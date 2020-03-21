СК завел дело после крушения вертолета в НАО

Дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, вертолетом управлял индивидуальный предприниматель.

Вертолет Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара в субботу, 21 марта, в сторону метеостанции «Северное ОГМС» Росгидрометцентра, которая расположена на Константиновском мысе. На борту была еда для сотрудников станции. Вертолет рухнул во время перелета.

Пилот погиб, пассажирке удалось выжить. Пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации в больнице Нарьян-Мара.

Позже появились первые фото с места крушения вертолета. На кадрах видно, что аппарат после удара о землю полностью развалился на куски.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, его причины и условия, которые способствовали крушению. Архангельская транспортная прокуратура также начала проверку.