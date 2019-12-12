  • СК завел дело после крушения вертолета Ми-28 на Кубани

    12 декабря 2019, 10:56

    Дарья Бунякова

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Экипаж в составе двух человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.
    СК завел дело после крушения вертолета Ми-28 на Кубани

    «По данному факту в этот же день (12 декабря — прим. ред.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „нарушение правил полетов или подготовки к ним“», — сказано в сообщении.

    Вертолет Ми-28 разбился на Кубани

    Подробнее

    По данным СК, 11 декабря экипаж проводил учебно-тренировочный полет. Вылет происходил в темное время суток при сложных погодных условиях.

    Через какое-то время после взлета вертолет пропал с экрана радара. После этого специалисты начали поисково-спасательную операцию. Разрушенный Ми-28 нашли рядом с аэродромом Кореновск, но оба члена экипажа были уже мертвы.

    Следователи изъяли всю документацию и показания радаров. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что предварительной причиной крушения вертолета стали допущенные ошибки в пилотировании и техническая неисправность.