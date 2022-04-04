СК завел дело после издевательств на мальчиком в детском лагере в Ленобласти

Уголовное дело завели по факту издевательств над девятилетним мальчиком в детском лагере «Мечта», расположенном в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили на сайте регионального СК.

Следствие установило, что руководство «Мечты» не обеспечило в лагере необходимое число вожатых и воспитателей, а некоторые из них совмещали обязанности. Из-за этого дети были предоставлены сами себе. И в результате мальчик 2013 года рождения подвергся «общественно опасным деяниям» со стороны других детей, старших по возрасту.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В ведомстве сообщили РИА «Новости», что это уже второе дело в лагере «Мечта». Первое завели по той же статье летом 2021 года, после чего в лагере сменился руководитель.

В ходе следствия дадут оценку действиям должностных лиц, допустивших работу лагеря, в котором услуги по организации отдыха несовершеннолетних выполнялись ненадлежащим образом.

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