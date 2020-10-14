СК завел дело после гибели россиянина в турецком отеле

В турецком отеле умер житель Татарстана. Его зажало автоматической выдвижной рамой. Теперь российские следователи завели уголовное дело.

В Турции 29 сентября умер 58-летний житель Татарстана. Следователи установили, что мужчина вместе семьей поехал в отель в городе Манавгат. Вечером 29 сентября его семья пошла на развлекательную программу, а потерпевший остался в номере, говорится на сайте Следственного комитета России.

Когда родственники пришли в отель, то увидели тело мужчины в оконном проеме. Его зажало автоматической выдвижной рамой. По мнению Следственного комитета, неисправна была вся оконная система.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло смерть человека. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и вскоре проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Семья погибшего уверена, что в смерти мужчины виноват отель.

«О неполадках с окном нас никто не предупреждал. Отель считает, что их вины нет. Они не оказали нам ни моральной, ни финансовой помощи. Даже не извинились. Лишь в последний день владелец отеля высказал свои соболезнования — на этом все», — сказала дочь погибшего туриста Наиля, передает сайт kp.ru.