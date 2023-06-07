Происшествия 07 июня 2023, 02:36 СК завел дело после гибели работницы хлебокомбината в тестомесильной машине СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы хлебокомбината на рабочем месте в Клину РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 56-летней работницы хлебокомбината в тестомесильной машине в подмосковном городе Клин. Ее тело нашли 4 мая, сообщило ведомство.

По предварительным данным, смертельные травмы женщина получила при очистке станка от теста, ее сдавило лопастями шнека. Известно, что сотрудница была тестоведом.

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«Следователями проведены осмотры, изъяты журналы инструктажа, должностные инструкции, кадровые документы. Назначена судебная экспертиза охраны труда, допрошены свидетели». — сказано в сообщении.

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