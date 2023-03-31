Происшествия 31 марта 2023, 21:24 СК завел дело по факту отравления ребенка бытовой химией в детсаду в Новой Москве СК возбудил уголовное дело по факту отравления детсадовца жидкостью для мытья посуды РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления воспитанника одного из детских садов в Новой Москве. Дело будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

о данным ведосмства, ребенка после отравления химической жидкостью госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Данные о состояния и подробности происшествия не уточняются.

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«В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

По информации Telegram-канала «112», происшествие случилось 31 марта в Щербинке. Шестилетний мальчик сам зашел на кухню и взял кружку, в которой находилась жидкость для посудомоечной машины и выпил.

К тому моменту, как воспитатель заметил отсутствие мальчика, у него уже покраснели губы, он начал махать руками, пытаясь привлечь к себе внимание.

После госпитализации ребенка поместили в реанимацию. Известно, что администрация школы, под управлением которой работает детский сад, начала собственное расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы получила серьезные проблемы со здоровьем, по ошибке выпив щелочь из бутылки энергетика. Однако добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь спустя год.