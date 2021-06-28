СК завел дело из-за аварии автобуса под Калининградом. Число пострадавших увеличилось до 38

Управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело из-за аварии пригородного автобуса. Производство открыли по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, число пострадавших в ДТП выросло до 38 человек, восемь из них госпитализированы, включая двоих детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, уточнил собеседник агентства.

Авария произошла около 15 часов 28 июня. Рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя следовал из Калининграда в поселок Янтарный, который расположен в 50 километрах к северо-западу.

На подъезде к Янтарному автобус врезался в дерево, росшее у обочины. Что послужило причиной аварии, выясняют.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщили в СК.

По данным областного правительства, в автобусе на момент аварии находились 80 пассажиров. До столкновения он двигался со скоростью 47 километров в час.