Происшествия 08 января 2023, 22:19 СК заведет дело после аварии на теплосети в Саратове Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после аварии на теплосети в Саратове РИА «Новости»

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Уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове возбудят по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

При аварии на теплосети пострадал пешеход, он получил ожоги. Также в яму с кипятком провалился автомобиль с людьми.

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«Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах», — сказано в сообщении информационного центра ведомства.

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Порыв трубопровода системы теплоснабжения произошел в ночь на субботу, 7 января, на участке улицы имени Академика Антонова, сообщала ранее глава Саратова Лада Мокроусова.

В результате происшествия на дороге появилась яма с кипятком, в которую попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком. Они не пострадали. Ожоги горячей водой получил пешеход, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.