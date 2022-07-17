СК заподозрил в халатности администрацию приморского района, где при сходе селя погиб ребенок

Следователи заподозрили в халатности работников администраций Ольгинского района и Тимофеевского сельского поселения в Приморье, где при сходе селя погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Приморскому краю.

По версии следствия, «неустановленные должностные лица» в администрации Тимофеевского поселения Ольгинского района и районной администрации, «осуществлявшие организационно-распорядительные функции, допустили преступную халатность, выразившуюся в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей в части обеспечения гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

В результате в период с 22:00 минут 16 июля по 09:00 17 июля селевой поток повредил несколько жилых домов по улице Ключевая поселка Тимофеевка. Происшествие «повлекло по неосторожности причинение смерти» малышу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность». Максимальная санкция по статье — лишение свободы на пять лет.

«Расследование уголовного дела продолжается, на месте происшествия работают следователи, проведен осмотр, назначены судебные экспертизы. Устанавливаются лица, допустившие преступную небрежность, повлекшую тяжкие последствия», — сообщила пресс-служба краевого управления СК.