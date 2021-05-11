СК заинтересовался женщиной, протащившей дочь за волосы по центру Искитима

В Искитиме Новосибирской области женщина протащила за волосы дочь-школьницу по центру города. В СК начали проверку.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка», — сообщили в региональном СК.

Видео воспитания женщиной своей дочерью появилось накануне в социальных сетях. Сам инцидент произошел 8 мая, под постом написано, что мать школьницы была в состоянии алкогольного опьянения. Когда к ним подошли прохожие, мать объяснила, что они только что из полиции.

«Она знает за что. Мы только что оттуда», — ответила мать, указав рукой на отдел полиции.

Позже вышла полицейский и отвела их в подразделение по делам несовершеннолетних. Она подтвердила, что мать с дочерью действительно ранее были в полиции.

В МВД по Новосибирской области изданию Vesiskitim рассказали, что семья находится на учете как неблагополучная.