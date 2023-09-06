Происшествия 06 сентября 2023, 11:14 СК задержал подозреваемых в нападении на прохожего в центре Москвы СК задержал молодых людей, подозреваемых в избиении прохожего в центре Москвы РИА «Новости»

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В центре столицы группа молодых людей избила и распылила газовый баллончик в лицо прохожему. После нападения возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

«Следователи приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту хулиганский действий, совершенных в центре Москвы», — уточнили в ведомстве.

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По данным следствия, ночью на улице Маросейка толпа молодых людей напала на прохожего. Злоумышленники распылили незнакомцу в лицо перцовый баллон, повалили на землю и начали избивать его руками и ногами. При этом подозреваемые сопровождали побои оскорблениями.

Затем нападавшие скрылись, но сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить и задержать причастных к драке. В итоге молодых людей 21 и 18 лет доставили на допрос к следователю. Вскоре СК попросит суд об избрании для них меры пресечения. В ведомстве добавили, что подозреваемых проверят на аналогичные преступления в Москве.

Ранее полицейские начали проверку по сообщению об избиении женщины в СЗАО. Видео с дракой появилось в социальных сетях.