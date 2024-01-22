Происшествия 22 января 2024, 10:17 СК возбудил дело после убийства пенсионера в центре Москвы СК возбудил дело после убийства пенсионера ножом в квартире в центре Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники столичного главка Следственного комитета задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 86-летнего отца в квартире на Лесной улице в Москве. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации следствия, сын во время ссоры нанес своему отцу как минимум шесть ударов ножом в разные части тела.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», — уточнили в ведомстве.

Следователи криминалисты продолжат работу на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК, где его допросят.

Ранее в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тела 13-летнего мальчика с бабушкой. Возможной причиной гибели могла стать утечка угарного газа.