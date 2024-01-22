22 января 2024, 10:17
СК возбудил дело после убийства пенсионера в центре Москвы
СК возбудил дело после убийства пенсионера ножом в квартире в центре Москвы
Сотрудники столичного главка Следственного комитета задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 86-летнего отца в квартире на Лесной улице в Москве. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По информации следствия, сын во время ссоры нанес своему отцу как минимум шесть ударов ножом в разные части тела.
Реклама
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», — уточнили в ведомстве.
Следователи криминалисты продолжат работу на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК, где его допросят.
Ранее в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тела 13-летнего мальчика с бабушкой. Возможной причиной гибели могла стать утечка угарного газа.
Уголовное дело
Убийства
Преступления
Москва
Реклама
Реклама