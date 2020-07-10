10 июля 2020, 16:56
СК задержал двух сотрудников нижегородского ГУФСИН по подозрению в вымогательствах
СК РФ Нижегородской области задержал заместителя начальника ГУ ФСИН и начальника отдела организации оплаты труда. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным следствия, в июле этого года подозреваемые, которые знали о предстоящем поощрении сотрудников, потребовали от поощряемых подчиненных часть денежных премий.
Выплаты составляли от 30 до 50 тысяч рублей. Получив часть вознаграждения подчиненных, нарушители их потратили на себя.
Возбуждено уголовное дело.