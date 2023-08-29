СК взял на контроль проверку после падения ребенка в яму с кипятком в Москве | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 11:25 СК взял на контроль проверку после падения ребенка в яму с кипятком в Москве Бастрыкин запросил доклад после падения мальчика в яму с кипятком в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после падения маленького ребенка в яму с кипятком на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ведомства по городу Москве Сергею Ярошу доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — уточнила в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что контроль за ходом дела взял на себя центральный аппарат.

Семилетний ребенок провалился в яму с кипятком во дворе дома № 24 на Саратовской улице. Прохожие помогли ему выбраться. На место вызвали спасателей и скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ожогами.