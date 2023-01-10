10 января 2023, 18:56
Жителям села Мартино Курганской области пришлось топить лед из-за отсутствия воды
СК: началась проверка ситуации с отсутствием воды в домах села Мартино Курганской области
Жители села Мартино Макушинского округа Курганской области пожаловались на отсутствие воды в домах. Ситуацию уже взяли на контроль сотрудники региональных подразделений Следственного комитета (СК). Заявление представителей следственного управления ведомства по региону процитировал ТАСС.
«По данному факту организована доследственная проверка», — сообщили они.
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Жители села пожаловались, что им приходится добывать воду нестандартным образом: они ходят на ближайшее озеро, колят лед, а затем топят его дома.
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О ситуации также сообщали местные СМИ. Региональные журналисты рассказывали, что село Мартино осталось без доступа к питьевой воде.
Представители СК сообщили, что после проверки примут процессуальное решение. Сроки изучения ситуации они не уточнили. Также пока не выявлена причина, по которой жители Мартино лишились снабжения питьевой водой.
Курганская область
Следственный комитет России
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