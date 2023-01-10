Происшествия 10 января 2023, 18:56 Жителям села Мартино Курганской области пришлось топить лед из-за отсутствия воды СК: началась проверка ситуации с отсутствием воды в домах села Мартино Курганской области РИА «Новости»

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Жители села Мартино Макушинского округа Курганской области пожаловались на отсутствие воды в домах. Ситуацию уже взяли на контроль сотрудники региональных подразделений Следственного комитета (СК). Заявление представителей следственного управления ведомства по региону процитировал ТАСС.

«По данному факту организована доследственная проверка», — сообщили они.

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Жители села пожаловались, что им приходится добывать воду нестандартным образом: они ходят на ближайшее озеро, колят лед, а затем топят его дома.

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О ситуации также сообщали местные СМИ. Региональные журналисты рассказывали, что село Мартино осталось без доступа к питьевой воде.

Представители СК сообщили, что после проверки примут процессуальное решение. Сроки изучения ситуации они не уточнили. Также пока не выявлена причина, по которой жители Мартино лишились снабжения питьевой водой.