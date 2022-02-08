СК выяснит обстоятельства гибели выпавшей из поезда проводницы в Свердловской области

Следственный комитет занялся расследованием гибели проводницы под колесами поезда в Свердловской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели женщины вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино — Колюткино Свердловской железной дороги», — сказали в управлении.

Накануне в местном издании E1.ru появилась информация о том, что 24-летняя проводница выпала из пассажирского поезда и скончалась. По данным издания, тело проводницы обнаружили машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. Известно, что в вагоне, из которого выпала проводница, позднее обнаружили незапертую дверь. В связи с этим следователи начали проверку.

Ранее в Ленинградской области пенсионерка попала под тепловоз, когда переходила железную дорогу в неположенном месте. В результате женщина оказалась в больнице с тяжелыми травмами.