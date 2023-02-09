Происшествия 09 февраля 2023, 21:56 СК выяснил, что перед взрывом в новосибирском доме побывали подозрительные «газовики» ТАСС: двух человек задержали по делу о взрыве газа в Новосибирске Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи выяснили, что за несколько дней до взрыва газа в новосибирской пятиэтажке на улице Линейной побывали два человека, которые представились сотрудниками газовой службы. Обоих — 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину из Омской области — задержали, сообщили ТАСС в СУ СК по региону.

По информации следствия, гости представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис» и выполняли работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Сотрудники СК допросили жильцов, газовиков и работников УК, назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и другие судебные экспертизы. Следователь подаст ходатайство о взятии задержанных под стражу.

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Газоснабжением в Новосибирске занимается ООО «Газпром межрегионгаз». В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что ни она, ни ее дочерние предприятия не имеют отношения к «Межрегионгаз-сервису».

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СК расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). В результате взрыва газа, который произошел сегодня около 04:00 по московскому времени, погибли восемь человек.