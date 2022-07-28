СК возбудит уголовное дело после надругательством над могилами в Воронеже

Следователи возбудят уголовное дело по факту осквернения могил на кладбище в Воронеже. Поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Главе Следственного комитета предоставили доклад о ситуации и доложили о результатах проведенной доследственной проверки.

«Предварительно установлено, что двое местных несовершеннолетних жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали хулиганские действия на могилах, расположенных на кладбище „Лесное“ города Воронежа, снимая происходящее на камеру мобильного телефона», — отметили в ведомстве.

Правоохранители добавили, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту возбудить уголовное дело из-за действий молодых людей.

Несовершеннолетний тиктокер из Воронежа устроил танцы на кладбище, целовался с товарищем, ругался матом, а после помочился на одну из могил. Позже подросток принес извинения и списал свой поступок на «шутку в интернете».