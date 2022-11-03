СК возбудит дело по факту обстрела украинскими боевиками села в Курской области | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 01:43 СК возбудит дело по факту обстрела украинскими боевиками села в Курской области Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ Курской области РИА "Новости"

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Следственному комитету России поручили возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими Вооруженными силами села Гуево в Курской области, в результате которого пострадали мирные жители. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

При обстреле населенного пункта пострадали пять человек, среди них трое детей, говорится в сообщении. Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и выявить причастных к совершению преступления украинских силовиков.

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Украинские боевики обстреляли село утром 2 ноября, пятерых пострадавших отвезли в местную больницу. В Telegram-канале глава региона Роман Старовойт сообщил, что их жизни ничего не угрожает.

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«Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — написал губернатор.

Старовойт уточнил, что продолжается оценка повреждений.