СК возбудит дело по факту обстрела украинскими боевиками села в Курской области | 360°

03 ноября 2022, 01:43
СК возбудит дело по факту обстрела украинскими боевиками села в Курской области
Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ Курской области
Следственному комитету России поручили возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими Вооруженными силами села Гуево в Курской области, в результате которого пострадали мирные жители. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.
При обстреле населенного пункта пострадали пять человек, среди них трое детей, говорится в сообщении. Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и выявить причастных к совершению преступления украинских силовиков.
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Украинские боевики обстреляли село утром 2 ноября, пятерых пострадавших отвезли в местную больницу. В Telegram-канале глава региона Роман Старовойт сообщил, что их жизни ничего не угрожает.
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«Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — написал губернатор.
Старовойт уточнил, что продолжается оценка повреждений.
СК РФ
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