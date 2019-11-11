СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления сотрудников «Ленты»

Около 100 сотрудников головного офиса крупного ретейлера «Лента» в Санкт-Петербурге массово подцепили инфекцию в столовой. Халатность не сойдет руководителям компании с рук — следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Санкт Петербургу, уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным ведомства, руководство компании кормило своих сотрудников опасной для здоровья едой.

Ранее стало известно, что 7 ноября зафиксировали более 100 обращений работников офиса «Ленты» с жалобами на симптомы инфекционного заболевания. Все они ранее обедали в столовой центрального офиса торговой сети.

Медики оставили в больнице более 30 человек. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Суд в понедельник, 11 ноября, приостановил на 37 суток работу этой столовой, где людей накормили зараженными инфекциями продуктами.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на управлении Роспотребнадзора по Петербургу, диагноз поставили 32 пострадавшим. У 14 из них — дизентерия Зонне, у 13 человек — нетипированная дизентерия. Еще у пяти — острая кишечная инфекция.