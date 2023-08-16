Происшествия 16 августа 2023, 13:06 СК возбудил уголовное дело против Red Wings из-за проблем на рейсе Анталья — Москва СК России: против компании Red Wings возбудили дело из-за оказания небезопасных перевозок РИА «Новости»

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Задержка рейса Анталья — Москва стала поводом для возбуждения уголовного дела против авиакомпании Red Wings. Перевозчика заподозрили в оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings», — указали в ведомстве.

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Следствие отметило, что 13 августа работники авиакомпании Red Wings, ответственные за техэксплуатацию самолета, решили выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва с 406 пассажирами. Они проигнорировали «неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна».

В результате во время полета возникла угроза жизни и здоровья пассажиров. В ведомстве указали на длительное пребывание людей внутри салона с высокой температурой воздуха.

Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего. СК также проверит другие факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.

Из-за ситуации с задержками рейсов Red Wings с российскими туристами в пункты назначения глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Представители авиакомпании заявили, что причиной задержки WZ-3061 и WZ-3062 из Екатеринбурга и Антальи стала поломка двух Boeing-777 из трех имеющихся в парке Red Wings.