Происшествия 10 августа 2023, 02:40 СК возбудил уголовное дело после выселения российских детей из отеля в Турции Freepik

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По факту выселения российских детей из отеля в турецком городе Анталья возбудили уголовное дело. Об этом сообщил СК РФ по Москве в Telegram-канале.

Расследование будут вести по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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«Во время поездки, в силу неудовлетворительных условий размещения, низкого качества сервиса принимающей стороны, в ночное время подростки принудительно были выселены из отеля размещения», — отметили в ведомстве.

Из-за отсутствия возможности размещения детей на территории другой страны, в Россию вернулись 68 несовершеннолетних. Также следователи проверяют факты хищения денег у родителей пострадавших.

Ранее группу подростков, прилетевших на отдых в Турцию, ночью выселили из отеля. Мать одного из школьников рассказала «360», что маленькие туристы были вынуждены провести 12 часов в местном парке. Они спали на лужайках и искали еду.

Организатор поездки заявил родительнице, что такая ситуация произошла из-за неопределенной обстановки с природными пожарами в стране. Туроператор не заплатил за проживание детей на новый срок, потому что появилась вероятность скорой необходимости эвакуации туристов в другое место.

Однако сама мать не верит в оправдания организатора. Она отметила, что сотрудник турфирмы умел хорошо манипулировать людьми и мог обмануть ее.