СК возбудил уголовное дело после смерти четырех человек на алтайской турбазе

Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство двух и более человек после того, как на турбазе на Алтае были обнаружены тела четырех погибших. Двое из них оказались детьми.

Однако ранее в СМИ сообщалось об одном ребенке. Полицейские прибыли на турбазу и вскрыли один из номеров, жильцы которого уже несколько дней не выходили. По данным следствия, семья из четырех человек приехала на базу «Глобус» 26 июля.

«Следователи, следователи-криминалисты регионального СК с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр места происшествия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи продолжают работу и пытаются установить причину смерти.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» из-за смерти репера Энди Картрайта. Следователи подозревают в совершении преступления жену погибшего Марину Кохал. Сейчас девушка задержана. Однако вчера 30 июля СК отпустил женщину после допроса.