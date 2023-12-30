30 декабря 2023, 18:37
СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода украинскими боевиками. В город направили специалистов центрального аппарата Следственного комитета, сообщила пресс-служба ведомства.
Об ударе по Белгороду оперативно доложили главе СК Александру Бастрыкину. Он поручил установить всех виновных в преступлениях против мирных жителей, в частности найти тех, кто отдал приказ об обстреле инфраструктуры и населения.
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Помимо экспертов центрального аппарата, Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей и криминалистов. Они выяснят все обстоятельства случившегося.Уголовное дело возбудили об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 105; часть 3 статьи 30, статья 105; статья 167 УК РФ).
«Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — пообещали в пресс-службе Следкома.
Обстрел Белгорода днем 30 декабря унес жизни 14 человек. Еще 108 получили ранения. Минобороны России пообещало, что преступление ВСУ не останется безнаказанным.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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