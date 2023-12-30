Важное 30 декабря 2023, 18:37 СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ РИА «Новости»

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СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода украинскими боевиками. В город направили специалистов центрального аппарата Следственного комитета, сообщила пресс-служба ведомства.

Об ударе по Белгороду оперативно доложили главе СК Александру Бастрыкину. Он поручил установить всех виновных в преступлениях против мирных жителей, в частности найти тех, кто отдал приказ об обстреле инфраструктуры и населения.

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Помимо экспертов центрального аппарата, Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей и криминалистов. Они выяснят все обстоятельства случившегося.

«Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — пообещали в пресс-службе Следкома.

Обстрел Белгорода днем 30 декабря унес жизни 14 человек. Еще 108 получили ранения. Минобороны России пообещало, что преступление ВСУ не останется безнаказанным.