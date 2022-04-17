СК возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

СК по Воронежской области после ДТП с двумя автобусами возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

По предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и рейсового автобуса «Сетра» на трассе в Новоусманском районе погибли две пассажирки микроавтобуса, указала пресс-служба регионального СК. Травмы различной степени тяжести получили еще 15 пассажиров. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они допрашивают очевидцев происшествия, пассажиров и водителей автобусов, а также представителей компании-перевозчика.

В ближайшее время следователи назначат комплекс необходимых экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, для установления причин смерти и степени тяжести вреда здоровью.

Два автобуса столкнулись в Воронежской области вечером, 16 апреля. ДТП произошло на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе.