Происшествия 12 декабря 2022, 11:17 СК возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в Балашихе Следователи возбудили дело по факту пожара в строительном ТЦ Балашихи Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в строительном торговом центре в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал главного управления СК России по Московской области. По какой статье завели дело, не уточняется.

Сотрудники СК выясняют причины и обстоятельства возгорания. Осмотр места происшествия и назначение экспертиз планируются после локализации пожара. Данные о пострадавших уточняются.

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По информации источников СМИ, пострадал охранник торгового центра.

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Строительные материалы возле ТЦ «Стройпарк» загорелись сегодня утром. По предварительной версии, случилось короткое замыкание. Огонь перекинулся на первый этаж здания и стал стремительно распространяться. К 10:10 площадь пожара достигла девяти тысяч квадратных метров. В торговом центре обрушилась крыша.

На месте работают 110 человек и 35 спецмашин. Пожару присвоили третий ранг сложности. МЧС организовало штаб пожаротушения.