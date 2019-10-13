СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в Бурятии

Дело было возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России. 11 октября в переулке Центральный поселка Саган-Нур произошел пожар. Когда его тушили, в одной из квартир жилого дома обнаружили тела 37-летнего мужчины, 55-летней и 29-летней женщин, а также детей: пятилетнего мальчика и двухмесячной девочки.

Следствие установило, что на момент пожара в квартире была собственница, гражданская супруга ее погибшего сына, ее двое детей и знакомый им мужчина. Взрослые сидели за столом. Следы этого были обнаружены при осмотре места происшествия. Мать уложила детей на полу, расстелив матрац, и легла вместе с ними.

Пожар начался после полуночи. В коридоре, предположительно, к розетке был подключен масляный обогреватель. Огонь занялся именно там. Чтобы установить причину возгорания, эксперты изъяли сам обогреватель и элементы электрической проводки. Их отправят на экспертизу. Хозяйка квартиры предприняла попытку выбраться наружу, но не смогла. Ее тело нашли в прихожей рядом с входной дверью. Мужчина погиб на кухне.

Установить полную картину случившегося помогут проводящиеся следственные действия.