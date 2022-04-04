СК возбудил уголовное дело по факту ДТП под Волоколамском

Рейсовый автобус вылетел с эстакады и упал на прилегающую трассу под Волоколамском. Пострадало 13 человек, еще трое погибли. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ДТП. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Распоряжение отдал глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

Предварительной причиной аварии считают неправильные действия водителя. Дело завели по факту оказания небезопасных услуг.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель двоих человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — сказала Врадий.

ДТП произошло утром четвертого апреля. Автобус перевозил 20 пассажиров по регулярному маршруту «Москва- Волоколамск».