01 сентября 2023, 19:19
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва в доме на улице Мещерякова в Москве
Следственный комитет возбудил дело после взрыва на улице Мещерякова в Москве
Уголовное дело возбудили правоохранительные органы по факту взрыва в доме на улице Мещерякова в Москве, в результате которого погиб один человек. Об этом заявили в Следственном комитете столицы и прокуратуре города.
Рассматривать дело будут сразу по двум статьям — причинение смерти по неосторожности, а также незаконное хранение боеприпасов.
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Следствие установило, что в пятницу, 1 сентября, 19-летний жилец квартиры дома в районе Покровское-Стрешнево в ходе неосторожного обращения с неустановленным взрывчатым устройством получил серьезные травмы, от которых позже умер в больнице.
«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — заявили в ведомстве.
В прокуратуре Москвы подчеркнули, что контролируют ход расследования.
Взрыв произошел в жилом доме днем 1 сентября.
Прокуратура РФ
Взрывы
Следственный комитет России
Москва 2023
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