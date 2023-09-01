Происшествия 01 сентября 2023, 19:19 СК возбудил уголовное дело из-за взрыва в доме на улице Мещерякова в Москве Следственный комитет возбудил дело после взрыва на улице Мещерякова в Москве РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили правоохранительные органы по факту взрыва в доме на улице Мещерякова в Москве, в результате которого погиб один человек. Об этом заявили в Следственном комитете столицы и прокуратуре города.

Рассматривать дело будут сразу по двум статьям — причинение смерти по неосторожности, а также незаконное хранение боеприпасов.

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Следствие установило, что в пятницу, 1 сентября, 19-летний жилец квартиры дома в районе Покровское-Стрешнево в ходе неосторожного обращения с неустановленным взрывчатым устройством получил серьезные травмы, от которых позже умер в больнице.

«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре Москвы подчеркнули, что контролируют ход расследования.

Взрыв произошел в жилом доме днем 1 сентября.