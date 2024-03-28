Происшествия 28 марта 2024, 23:49 СК возбудил уголовное дело из-за впавшего в кому россиянина в Таиланде РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело после распространения в СМИ информации о россиянине, впавшем в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока после отказа системы подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности, задержавшись на сутки. По словам пассажиров, в салон во время ожидания не подавали кислород, поэтому многим из них стало плохо. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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«Следствием организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.

«Аэрофлот» опроверг информацию об отсутствии кислорода на рейсе Бангкок — Красноярск, а также госпитализации четырех пассажиров.

Ранее пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию, почувствовав себя плохо во время полета.