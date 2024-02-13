Происшествия 13 февраля 2024, 22:33 СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Анапе СУ СКР по Краснодарскому краю / Telegram

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Уголовное дело возбудили из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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«В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.

Руководство регионального управления СКР взяло ход расследования на контроль.

Во вторник, 13 февраля, на Объездной улице в Анапе загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов дома. На месте происшествия работали 70 пожарных и 22 единицы техники.