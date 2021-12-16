СК возбудил уголовное дело из-за попадания девочки в яму с кипятком в Орехово-Зуеве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за попадания 11-летней девочки в яму с кипятком. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«По факту халатности должностных лиц, повлекшей травмирование 11-летней девочки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ („Халатность“)», — сказано в сообщении СК.

По данным следствия, 11-летений ребенок упал в яму с кипятком по пути в школу утром 16 декабря. Школьница получила ожоги обеих ног, ее увезли в больницу.

В ведомстве уточнили, что все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Правоохранители планируют допросить родителей девочки и назначить судебно-медицинскую экспертизу. Также следователи поставили перед собой задачу понять, насколько правильно отработали ответственные должностные лица для предотвращения таких случаев.