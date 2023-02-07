Происшествия 07 февраля 2023, 18:13 СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с участием скорой помощи в Татарстане

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Серьезное ДТП с участием скорой помощи произошло в Набережных Челнах. После аварии Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авария произошла в понедельник, 6 февраля. Водитель скорой не учел правила дорожного движения и выехал на перекресток красный свет. Из-за этого в спецмашину врезалась Audi. В результате автомобиль скорой перевернулся.

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Четыре человека получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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