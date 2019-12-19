СК возбудил уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке. Статья — «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственными органами Главного СУ СК РФ по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) Светлана Петренко.

Информация о стрельбе появилась в четверг, 19 декабря, около 18:15. Неизвестный открыл огонь возле здания ФСБ, которое расположено на Лубянке. Несколько человек пострадали, в их числе два сотрудника ведомства. Минздрав уточнил, что они получили тяжелые ранения. По неподтвержденной информации, пострадал также один очевидец — он получил касательное ранение ноги.

Сообщается, что как минимум один человек погиб. Сам стрелок также был нейтрализован.

Сейчас движение на Лубянском проезде и улице Маросейка восстановлено.